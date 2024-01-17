النيجر تلجأ إلى روسيا لتسليح جيشها

تعتزم النجير اللجوء إلى روسيا لتسليح جيشها، بحسب ما أعلن وزير دفاع الدولة الأفريقية خلال تواجده في موسكو، اليوم الأربعاء.

وقال الجنرال ساليفو مودي إن "النيجر ستبدأ مع روسيا قريبًا أنشطة وبرامج لتسليح وتعزيز إمكانات قواتها المسلحة"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع موسكو في هذا المجال يتحرك بإيجابية وبسرعة".

ووصل وزير دفاع النيجر إلى روسيا يوم الاثنين 15 كانون الثاني/يناير، على رأس وفد حكومي رفيع.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، وصل الجنرال عبدالرحمن تياني إلى رأس السلطة في نيامي، بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وفي 10 أغسطس/آب وقّع تياني مرسومًا بتشكيل حكومة انتقالية.