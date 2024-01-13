تقرير: انقلابيو النيجر يحققون "انتصارات دبلوماسية"

يحقق المجلس العسكري الحاكم في النيجر "انتصارات كبرى" على الساحة الدبلوماسية الدولية، فيما بدأ تدريجيا في فك عزلته، بعد نحو ستة أشهر من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، وفق ما أوردت مجلة "جون أفريك".

وقدّم تقرير للمجلة، قراءة في أداء المجلس على امتداد الأشهر الستة، وتمكنه تدريجيا من فك العزلة والاتجاه نحو تخفيف العقوبات المفروضة على البلد الأفريقي.

وبحسب التقرير، فإنه "في البداية، اقتصر الأفق الدبلوماسي للمجلس على التبادلات مع جيرانه العسكريين في المنطقة، ثم توسع في نهاية 2023. وانخرطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، في حرب مواقع لمدة خمسة أشهر تقريبًا، واستأنف نظام الجنرال عبد الرحمن تياني الحوار رسميًا من خلال الرئيس التوغولي فور إيسوزيمنا غناسينغبي، المحاور المميز للأنظمة الانقلابية في منطقة الساحل".

وقال إنه "بعد أن اعترفت إيكواس، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن حكومة محمد بازوم قد أطيح بها فعلياً عن طريق انقلاب عسكري، فُسح المجال لفتح طريق المفاوضات".