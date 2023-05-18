قرغيزستان.. السجن عشر سنوات لرجل قاتل مع الروس في أوكرانيا

قضت محكمة في بشكيك بسجن رجل قرغيزي 10 سنوات لمشاركته في القتال في أوكرانيا في صفوف القوات الروسية، في حُكم يأتي بينما تحاول موسكو تجنيد المزيد من رعايا جمهوريات سوفيتية سابقة في آسيا الوسطى.

وخلال الأشهر الأخيرة قُتل في أوكرانيا عشرات من مواطني هذه الدول، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وكانت الغالبية الساحقة من هؤلاء تقاتل في صفوف الجيش الروسي أو في صفوف "فاغنر"، المجموعة العسكرية الروسية غير النظامية.

وفي حُكم أصدرته مساء الثلاثاء، أدانت محكمة في العاصمة بشكيك المتّهم البالغ من العمر 31 عاماً بتهمة الارتزاق وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.