نزوح 50 ألف مدني بسبب المعارك في شمال ميانمار

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه "حتى التاسع من نوفمبر، أرغم حوالي خمسين ألف شخص في ولاية شان (شمال) على النزوح"، بعدما كان أشار الأسبوع الماضي إلى نزوح 23 ألف شخص.

جاء ذلك بعد أن احتدم القتال الأسبوع الماضي في مناطق واسعة بولاية شان الواقعة في شمال ميانمار قرب الحدود مع الصين.

واستولى تحالف يضم ثلاث مجموعات إتنية مسلحة على قواعد عسكرية عديدة، السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما أعربت الأمم المتّحدة، عن قلقها إزاء "المعارك العنيفة" الدائرة في شمال ميانمار بين الجيش وتحالف مجموعات إتنية مسلّحة، مؤكّدة أنّ هذا القتال أوقع "خسائر في صفوف المدنيين" وأدّى لنزوح أكثر من 30 ألف شخص.