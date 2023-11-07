قلق أممي إزاء "المعارك العنيفة" في شمال بورما

وأوضح المتحدّث الأممي، أنّ القتال الدائر أدّى أيضًا إلى تهجير "عشرات آلاف الأشخاص" عن ديارهم، غالبيتهم نزحوا داخل البلاد بينما لجأ مئات منهم إلى الخارج.

وأضاف دوجاريك "وفقًا لزملائنا في المجال الإنساني، فمنذ الـ26 من تشرين الأول/أكتوبر، نزح ما يقرب من 33 ألف رجل وامرأة وطفل؛ ما يزيد من الاحتياجات الإنسانية".

وشدّد المتحدّث على أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش "يؤكّد مجدّدًا ضرورة حماية المدنيين"، ويطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من "دون عوائق".

احتدم القتال الأسبوع الماضي في مناطق واسعة بولاية شان الواقعة في شمال بورما قرب الحدود مع الصين.

واستولى تحالف يضم ثلاث مجموعات إتنية مسلحة على قواعد عسكرية عديدة السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وشكّل جيش التحرير الوطني في تاونغ وجيش أراكان وجيش التحالف الديمقراطي الوطني البورمي تحالفًا حشد 15 ألف رجل على الأقلّ، بحسب محلّلين.