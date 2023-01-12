داعش يتبنى هجومًا استهدف مبنى الخارجية في كابول

أعلن تنظيم داعش فرع خراسان، الذي ينشط في أفغانستان، مساء الأربعاء، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية لحكومة حركة طالبان في كابول.

وذكرت وكالة أنباء "أعماق" الإعلامية التابعة للتنظيم، أن هذه المجموعة أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع، الأربعاء، أمام وزارة خارجية طالبان، مشيرة إلى أن "منفذ الهجوم هو خيبر القندهاري".