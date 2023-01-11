أفغانستان.. قتلى في انفجار قرب مبنى الخارجية بكابول

قالت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، إن انفجاراً وقع أمام مبنى وزارة الخارجية، أوقع عددا من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية المستقلة عن مصادر محلية إن "الانفجار أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل فيما أصيب عدد آخر بجروح".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، إن "اليوم حوالي الساعة 16:00 (بالتوقيت المحلي)، وقع انفجار على طريق وزارة الخارجية، ما أسفر للأسف عن وقوع إصابات".

وأضاف خالد زدران في تصريحات صحفية "وصلت الفرق الأمنية إلى المنطقة وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث قريبًا".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع أمام مبنى الخارجية في كابول.

وتسيطر حركة طالبان على أفغانستان منذ منتصف آب/أغسطس 2021، مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية، فيما ظهرت العديد من الجماعات المسلحة المناهضة للحركة والتي تشن بين الحين والآخر هجمات ضد قوات طالبان.