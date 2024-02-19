"لوموند": نقص الأسلحة يجبر أوكرانيا على تكتيكات دفاعية

قالت صحيفة "لوموند الفرنسية"، إن أوكرانيا اضطرت بعد عامين من الحرب إلى تبنّي إستراتيجية دفاعية، بسبب نقص الذخيرة وقوة التحصينات الروسية.

ولفتت الصحيفة إلى فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في يونيو/ حزيران 2023، مبينة أن رئيس الأركان الأوكراني الجديد الجنرال أولكسندر سيرسكي، أقر في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية، بالتحول إلى تكتيكات دفاعية.

وحذرت الصحيفة من أن نقص شحنات الذخيرة الأمريكية بسبب الجمود في الكونغرس، وبطء إنتاج الأسلحة الأوروبية، سيكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

ويواجه الجيش الأوكراني تحديات كبيرة، تبدأ عند كثافة حقول الألغام التي زرعتها روسيا، ولا تنتهي عند النقص الحاد في الذخيرة.