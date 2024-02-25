الكونغرس الأمريكي يوجه اتهامات لإيلون ماسك

اتهم النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن مايك غالاغر إيلون ماسك "بانتهاك التزاماته التعاقدية مع الحكومة الأمريكية" بعدم توفيره شبكة الأقمار الصناعية "ستارشيلد" التابعة لشركة "سبيس إكس" إلى موظفي وزارة الدفاع الأمريكية في تايوان، بحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر".

وأكد غالاغر أن "سبيس إكس" ملزمة تعاقديًّا بمنح وزارة الدفاع الأمريكية القدرة على استخدام خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها، وذلك من خلال رسالة إلى ماسك حصلت عليها مجلة "فوربس".

ونقل الموقع الأمريكي عن "فوربس" أنه لا يوجد ما يبين أن أعضاء الكونغرس الآخرين كانوا قد وقعوا على الرسالة أيضًا، والمؤرخة في 24 فبراير، لكنها أشارت إلى أن عددًا من "المشرعين" شاركوا في الدعوات التي تطالب ماسك بتوفير الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة بـ "سبيس إكس" لقوات وزارة الدفاع الأمريكية التي تعمل في تايوان.