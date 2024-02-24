هل عرض إيلون ماسك 10 آلاف دولار لمشتركيه؟

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً، ادعى ناشروه أنه عرض من الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، وزعموا أنه تعهّد بتقديم عشرة آلاف دولار لكل من يفتح حساباً في موقع عملته الرقمية.

وأظهرت لقطات مجمّعة من برنامج "لاست ويك تونايت" للكوميدي الإنكليزي، جون أولفير، صوتًا يشبه صوت إيلون ماسك، وهو يعرض المبلغ لتشجيع الناس على تداول العملة، ويعد من يفتح حسابا على موقع متخصص بالحصول مباشرة على عشرة آلاف دولار.

وانتشر المقطع على "تيك توك"، ورُكّب بطريقة "التزييف العميق" لإنتاج صوت إيلون ماسك؛ وهي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستبدال صورة وجه شخص بوجه شخص آخر مستهدف، أو استبدال صوت شخص بصوت آخر.