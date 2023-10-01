ثأراً لهزيمة عمرها 35 عاماً.. علييف يغتنم الفرصة ويستعيد "قرة باغ"

في وقت مبكر من يوم 19 سبتمبر أيلول الماضي، كان الوقت قد حان بالنسبة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، للثأر لهزيمة والده حيدر علييف قبل نحو 30 عاماً . وتقول مصادر مقربة من علييف بأن عودة إقليم ناغورني قره باغ لسيادة أذربيجان يعني أن "الرئيس أكمل شيئاً لم يستطع والده فعله لأن الوقت لم يمهله".

في هذا اليوم، أعطى رئيس أذربيجان إشارة البدء لهجوم عسكري خاطف في إطار خطة جرى الإعداد لها قبل أشهر بهدف إعادة ترسيم الخريطة الجيوسياسية لمنطقة جنوب القوقاز.

وقال إلين سليمانوف، سفير أذربيجان لدى بريطانيا، لرويترز إن مجموعة من العوامل أقنعت علييف (61 عاما) بأن الوقت بات مناسبا. وذكر سليمانوف "يسلك التاريخ منعطفات ومنحنيات". وأردف "لم يكن بوسعنا فعل هذا سابقا وربما لن تكون فكرة سديدة أن نفعل ذلك لاحقا".

وأضاف سليمانوف الذي عمل في السابق في مكتب علييف "صارت الظروف مواتية لأسباب معينة واغتنم الرئيس علييف الفرصة".

ومن بين هذه "الظروف" البارزة هي عدم قدرة روسيا أو الغرب أو أرمينيا على التدخل لحماية ناغورني قرة باغ أو عدم استعدادهم للقيام بذلك في الأساس.

وذكرت أذربيجان أن الجيب الذي كان يتمتع بالحكم الذاتي كان لديه عشرة آلاف مقاتل تحت تصرفه، لكن جيش أذربيجان الذي يقدر خبراء غربيون قوامه بأكثر من 120 ألف جندي بدا كالعملاق مقارنة بمقاتلي الجيب.

وأكد مسؤولان كبيران ومصدر يعمل مع علييف خلال محادثات أن قرار استعادة الإقليم الانفصالي تبلور على مدى أشهر في ظل تغير الواقع الدبلوماسي. وذكروا أيضا أن المسألة لها عمق شخصي بالنسبة للرئيس.