أذربيجان: مقتل 6 مواطنين بانفجار لغمين في "ناجورنو قرة باغ"

قتل ستة مواطنين أذربيجانيين اليوم الثلاثاء في انفجار لغمين أرضيين بحادثين منفصلين في منطقة ناجورنو قرة باغ، بحسب السلطات في أذربيجان التي اتهمت "جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية" بزرعهما.

وأغلبية السكان في قرة باغ، المعترف بها دوليًّا جزءًا من أذربيجان، هم من عرقية الأرمن، وانفصلت عن سيطرة باكو بعد حرب في أوائل التسعينيات. واستعادت أذربيجان مساحات واسعة من الأراضي فيها وحولها في حرب عام 2020.

وقالت باكو إن أربعة من العاملين بوزارة الداخلية قُتلوا عندما انفجر لغم في شاحنتهم بالقرب من موقع لحفر نفق. وأضافت أن لغمًا آخر قتل مدنيين اثنين كانا في شاحنة أيضًا.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من السلطات التابعة لعرقية الأرمن في قرة باغ التي تريد أذربيجان تفكيكها حتى تتمكن من إعادة دمج المنطقة. وقالت أرمينيا أمس الاثنين إن الاتهامات بأن قواتها المسلحة زرعت ألغامًا في الأراضي الأذرية غير صحيحة.

ووقع الحادثان بعد يوم من توصيل شحنات أغذية وأدوية تشتد الحاجة إليها، إلى قرة باغ عبر طريقين على نحو متزامن، وهي خطوة يبدو أنها قد تساعد في تخفيف التوتر المتصاعد بين أذربيجان وأرمينيا، غير أن العلاقات لا تزال متوترة بشدة بين البلدين.