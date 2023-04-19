نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي

وسُجن مئات المعارضين في إطار حملة القمع التي أعقبت هذه التظاهرات المناهضة لأورتيغا الذي يتولى السلطة منذ 2007 وأعيد انتخابه على الدوام منذ ذلك الحين في انتخابات متنازع عليها.

وأسفرت اضطرابات 2018 وحملتها القمعية عن مقتل أكثر من 350 شخصاً، وفقًا للأمم المتحدة.

واستمر توقيف المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين، وفي 9 شباط/ فبراير، أفرجت السلطات عن 222 معتقلاً سياسياً من السجن وطردتهم من البلاد بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم وتجريدهم من جنسيتهم.

في الأيام التي تلت ذلك، جُرد 94 من المعارضين الآخرين الذين فروا إلى المنفى، من جنسيتهم أيضًا، ومن ضمنهم الكاتب سيرجيو راميريز الذي كان نائباً للرئيس أورتيغا (1984-1990) عندما تولى السلطة لأول مرة.