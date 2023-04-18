الاتحاد الأوروبي سيطور صناعة أشباه الموصلات لتقليص الاعتماد على آسيا

توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتّل، اليوم الثلاثاء، إلى اتّفاق على نصّ يرمي إلى تطوير صناعة أشباه الموصلات؛ وذلك بغية تقليص اعتماد القارة العجوز على آسيا في هذا القطاع الاستراتيجي.

ورحّب المفوّض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون بالنصّ الذي أطلقت عليه تسمية "تشيبس آكت"، قائلاً إنّ "مصير أوروبا بات بيدها".