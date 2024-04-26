الهند.. بدء التصويت في المرحلة الثانية من أكبر انتخابات بالعالم

بدأت الهند اليوم الجمعة، التصويت في المرحلة الثانية من أكبر انتخابات في العالم، والتي أشعل فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنافسوه الحملات الانتخابية من خلال التركيز على قضايا شائكة مثل التمييز الديني والأقليات والضرائب.

ويحق لنحو مليار شخص التصويت في الانتخابات العامة، التي تضم 7 مراحل بدأت في الـ19 من شهر أبريل الجاري، وتنتهي في الأول من شهر يونيو المُقبل، ومن المقرر فرز الأصوات في الـ4 من شهر يونيو المُقبل.