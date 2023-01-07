رويترز: قراصنة روس استهدفوا مختبرات نووية أمريكية

وكتبت شركة (سيكويا.آي.أو) في تدوينة إن فريق "كولد ريفر" كان يسعى، من خلال استهدافه للمنظمات غير الحكومية، إلى المساهمة في "المعلومات الاستخباراتية الروسية حول الأدلة المحددة المتعلقة بجرائم الحرب أو إجراءات العدالة الدولية أو بهما معًا".

وقالت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي منظمة غير هادفة للربح أسسها محقق مخضرم في جرائم الحرب، إن قراصنة مدعومين من روسيا استهدفوها مرات كثيرة، خلال السنوات الثماني الماضية، دون أن تكلل مساعيهم بالنجاح.

ولم ترد المنظمتان غير الحكوميتين الأخريين، وهما: المركز الدولي للصراعات غير العنيفة، ومركز الحوار الإنساني على طلبات التعليق.

وقال باحثون أمنيون لـ"رويترز" إن كولد ريفر استخدمت حيلًا مثل خداع الأشخاص لإدخال أسماء مستخدمين وكلمات مرورهم على مواقع إنترنت مزيفة للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم، وقال باحثون في الأمن الرقمي إن فريق كولد ريفر لكي يقوم بذلك استخدم مجموعة متنوعة من حسابات البريد الإلكتروني لتسجيل أسماء نطاقات مثل (جو-لينك.أونلاين) و(أونلاين365-أوفيس.كوم) التي تبدو للوهلة الأولى مشابهة للخدمات المشروعة التي تقدمها شركتا جوجل، ومايكروسوفت، .

علاقات عميقة مع روسيا

زلت أقدام فريق كولد ريفر بضع مرات، خلال السنوات القليلة الماضية، مما مكن محللي الأمن الرقمي من تحديد موقعهم بدقة وهوية أحد أعضاء الفريق، مما قدم أوضح مؤشر حتى الآن على الأصل الروسي للمجموعة، وفقًا لخبراء من شركة الإنترنت العملاقة جوجل، والمتعاقد الدفاعي البريطاني (بي.أيه.إي)، وشركة الاستخبارات الأمريكية (نيسوس).

وتنتمي عناوين البريد الإلكتروني الشخصية المتعددة التي استخدمت في القيام بمهام كولد ريفر إلى أندريه كورينتس، وهو يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وكمال أجسام يبلغ من العمر 35 عامًا في مدينة سيكتيفكار التي تبعد نحو 1600 كليومتر شمال شرق موسكو.

وترك استخدام هذه الحسابات سلسلة من الأدلة الرقمية على الاختراقات المختلفة على مدى حياة كورينتس على الإنترنت، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية.

وقال بيلي ليونارد وهو مهندس أمني في مجموعة تحليل التهديدات التابعة لجوجل والذي يحقق في قرصنة الدول، إن "كورينتس ضالع في القرصنة". وأضاف: "جوجل ربطت بين هذا الشخص ومجموعة القرصنة الروسية كولد ريفر وعملياتها المبكرة".