إيران تكشف عن صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي

كشفت إيران عن أحدث صاروخ كروز لديها، وهو صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وفق ما ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي.

وحسب تقرير للموقع، "أزاحت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الستار عن صاروخ فتاح-2 الفرط صوتي، في جامعة عاشوراء لعلوم وتكنولوجيا الفضاء خلال زيارة تفقدية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الأحد الماضي، إلا أنها لم توضح وجه الاختلاف بين الصاروخ الجديد وصاروخ فتاح الأصلي الذي كشفت عنه في يونيو الماضي".

وأوضح أن "تطوير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن يعزز القدرات العسكرية الإيرانية، لا سيّما أن السرعة العالية والارتفاع المنخفض نسبيًا لمثل هذا النوع من الصواريخ، يقلل من زمن الرحلة التي يقطعها الصاروخ، ويزيد من القدرة على المناورة، فضلا عن صعوبة كشفه من قبل الرادارات، وفقًا لتقرير صدر 2022 عن كلية الحرب الجوية الأمريكية".