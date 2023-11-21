إيران تكشف عن صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي
كشفت إيران عن أحدث صاروخ كروز لديها، وهو صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وفق ما ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي.
وحسب تقرير للموقع، "أزاحت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الستار عن صاروخ فتاح-2 الفرط صوتي، في جامعة عاشوراء لعلوم وتكنولوجيا الفضاء خلال زيارة تفقدية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الأحد الماضي، إلا أنها لم توضح وجه الاختلاف بين الصاروخ الجديد وصاروخ فتاح الأصلي الذي كشفت عنه في يونيو الماضي".
وأوضح أن "تطوير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن يعزز القدرات العسكرية الإيرانية، لا سيّما أن السرعة العالية والارتفاع المنخفض نسبيًا لمثل هذا النوع من الصواريخ، يقلل من زمن الرحلة التي يقطعها الصاروخ، ويزيد من القدرة على المناورة، فضلا عن صعوبة كشفه من قبل الرادارات، وفقًا لتقرير صدر 2022 عن كلية الحرب الجوية الأمريكية".
وأفاد الموقع بأن "إيران في الأصل لديها قدرات صاروخية كبيرة، ويُعتقد أنها تملك أكبر ترسانة صواريخ بالستية في الشرق الأوسط، واللافت أن كشفها عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي تزامن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ففي رسالة بعث بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى قيادة حماس، قال إن الجمهورية الإسلامية ستفعل ما هو مطلوب في هذه المعركة التاريخية، لكن حتى الآن تصرفات إيران الفعلية تتسم بالحذر، كما وصفها المراسل الصحفي للموقع في إيران".
المصدر: موقع "المونيتور" الأمريكي