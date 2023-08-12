تركمانستان تحذر روسيا من محاولة بسط نفوذها على غاز آسيا الوسطى والصين

حذرت تركمانستان، اليوم السبت، روسيا من محاولة بسط نفوذها على سلسلة إمداد الغاز الطبيعي في منطقة آسيا الوسطى والصين، بعدما قالت موسكو إن مزيدا من الدول قد تنضم إلى "اتحاد الغاز" الخاص بها مع قازاخستان وأوزبكستان.

وتضخ تركمانستان وأوزبكستان وقازاخستان جميعا الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب يعبر الدول الثلاث، ويأتي نصيب الأسد من الغاز من تركمانستان، إذ يواجه البلدان الآخران نموا قويا في الطلب المحلي.

وقالت روسيا، التي تحاول فتح أسواق جديدة لغازها في آسيا بعد العقوبات الغربية، العام الماضي، إنها ستؤسس اتحادا للغاز مع قازاخستان وأوزبكستان من شأنه تسهيل شحن الغاز وتصديره إليهما وإلى دول أخرى.

وحتى الآن، كانت الخطوة العملية الوحيدة التي أعلنها الاتحاد هي خطة لعكس مسار خط أنابيب غاز آخر يربط تركمانستان وأوزبكستان وقازاخستان بروسيا، وذلك ليتسنى لشركة جازبروم الروسية شحن الغاز إلى أوزبكستان التي بدأت تواجه حالات عجز في الطاقة.