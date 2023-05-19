الصين تكشف عن خطة تنمية واسعة في آسيا الوسطى

وقال شي، في خطاب ألقاه في قمة الصين وآسيا الوسطى، التي عقدت بشمال غرب الصين، إن بلاده على استعداد لتنسيق استراتيجيات التنمية مع دول آسيا الوسطى الخمس، وهي قازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وبذل جهود مشتركة لتعزيز التطوير في البلدان الستة جميعا.

وقال شي، في مؤتمر صحفي في وقت لاحق مع نظرائه في آسيا الوسطى: "أضافت هذه القمة زخما جديدا لتنمية وإنعاش الدول الست، وضخت طاقة إيجابية قوية في السلام والاستقرار بالمنطقة".

وتابع: "سوف نتبنى بشكل مشترك إطار عمل جديدا من التعاون التكاملي بشدة ورفيع المستوى والمفيد للجميع".

وتتيح الجمهوريات السوفيتية الخمس السابقة، بما لديها من شبكة من الممرات التجارية، طرقا بديلة للصين لنقل الوقود والغذاء وسلع أخرى في حالة حدوث اضطرابات عالمية.

وخلال القمة، قال شي إن "العالم يحتاج إلى تمتع آسيا الوسطى بالاستقرار والازدهار والتناغم والتواصل الجيد".