الحكومة البريطانية قلقة من تضخم فاتورة الرعاية الاجتماعية

وأعرب سترايد عن قلقه المتزايد إزاء تضخم فاتورة الرعاية الاجتماعية، والتي من المقرر أن تصل إلى 100 مليار جنيه استرليني هذا العام.

ويعود ارتفاع الفاتورة إلى الزيادة الحادة في عدد الأشخاص، وخاصة فئة الشباب، ممن يتلقون تعويضات مرضية طويلة الأجل بسبب أمراض الصحة العقلية.

وحذر سترايد من أنه "نسينا أن العمل مفيد للصحة العقلية من الناحية الثقافية"، مؤكدا أنه يتم إعطاء الموظفين إجازات مرضية من العمل بسهولة شديدة.

وقال سترايد: "على الرغم من أنني ممتن للنهج الأكثر انفتاحًا اليوم تجاه الصحة العقلية، إلا أن هناك خطرًا من أنه أصبح مبالغاً فيه"، وأردف " هناك خطر حقيقي الآن لأننا نصف حالات الفرح أو الحزن الطبيعية في حياة الإنسان على أنها حالات مرضية تعيق حياة الناس، وبالتالي تزداد فاتورة المنافع والإعانات."