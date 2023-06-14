ضمن جولة إقليمية.. الرئيس الإيراني يصل إلى نيكاراغوا

ووفق وسائل إعلام رسمية فان وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا استقبل رئيسي في المطار، موضحة أن الرئيس الإيراني ترافقه عقيلته ووفد يضم وزراء ومسؤولين.

وكان رئيسي قد استهل جولته بزيارة فنزويلا، والتي تعهد فيها بزيادة التبادل التجاري من ثلاثة مليارات إلى 20 مليار دولار، في إطار زمني لم يتم تحديده.