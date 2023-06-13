رئيسي: فنزويلا وإيران تتطلعان لزيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين، خلال زيارة لكراكاس، إن إيران وفنزويلا تتطلعان لزيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات.

ووقع البلدان خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال البتروكيماويات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوسيع تعاونهما الوثيق بالفعل في مجال النفط.

وأوضح رئيسي في بيان له مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد توقيع اتفاق البتروكيماويات وعشرات اتفاقيات التعاون الأخرى: "قررنا زيادة التعاون بين البلدين".

وأضاف: "هدفنا للتعاون التجاري والاقتصادي، في الخطوة الأولى، هو رفع مستوى التعاون إلى عشرة مليارات دولار... وفي الخطوة الثانية نتطلع إلى أن نصل إلى 20 مليار دولار".