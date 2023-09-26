25 قتيلًا في اشتباكات بين "قسد" ومسلحين في دير الزور

قتل 25 شخصًا إثر اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومسلحين في ريف دير الزور، وفقًا لما وثَّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشف المرصد، عبر منصاته الإلكترونية، أن 21 من القتلى هم من "مسلحين محليين"، فيما وثَّق مقتل 3 أشخاص من قوات "قسد"، إضافة إلى سيدة واحدة، كما أصيب في الاشتباكات 42 شخصًا بينهم 4 مدنيين.

وبحسب المرصد، عاد الهدوء الحذر اليوم الثلاثاء إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد أن استعادت "قسد" السيطرة على بلدة ذيبان المقابلة للميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وانتشرت قوات عسكرية تابعة لها في المناطق التي شهدت يوم الاثنين اشتباكات وهجمات للمسلحين المحليين على مواقع عسكرية وحواجز في حوايج ذيبان والطيانة بريف دير الزور.