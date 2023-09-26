الاشتباكات تتجدد بين أبناء العشائر العربية وقوات قسد.. ماذا يحدث في دير الزور؟

بعد توقفها لأسبوعين الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات قسد تشتعل من جديد في ريف دير الزور ..

العشائر العربية أعلنت بدء معركة جديدة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في قرى ذيبان والطيانة والمحمدية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين.

ويأتي هذا التصعيد بعد حملة اعتقالات واسعة قامت بها قوات قسد بعد سيطرتها على القرى العربية التي كانت تحت سيطرة العشائر.

وقد دفعت قسد بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق الاشتباكات، في محاولة منها لمنع تمدد قوات العشائر في مناطق تقبع تحت سيطرتها.

ويبدو أن الشرارة انطلقت هذه المرة من شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل الذي وجه رسالة صوتية انتشرت على مواقع التواصل يعلن فيها بداية هجوم العشائر على قوات قسد، ويدعو خلالها مقاتلي العشائر إلى النفير العام والمساندة من أبناء الفرات لقتال قسد..

يقول مراقبون إن "الوساطة الأمريكية فشلت في حل الخلافات بين العشائر وقسد في إيجاد تسوية ترضي الطرفين في هذه المنطقة التي تقع تحت النفوذ الأمريكي"