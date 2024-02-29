17 خطًّا تحت البحر الأحمر.. كابلات الاتصالات "نقطة ضعف" دولية

تتزايد المخاوف العالمية من خطر تعرض كابلات الاتصالات الدولية الواقعة تحت مياه البحر الأحمر للتخريب، ونشر موقع "سبمارين كيبل ماب"، قائمة لـ17 كابلا رئيسا، تعبر البحر، قالت تقارير أخرى إنها "تشكل 17% من حركة الإنترنت في العالم".

يأتي ذلك عقب الحادثة الأخيرة التي أعلنت عنها شركة "سيكوم" الرائدة في مجال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقاربة في أفريقيا.

وأعلنت الشركة، وفق ما نقله عنها موقع "Techfinancials" المتخصص في التكنولوجيا الرقمية، انقطاعًا في جزء من كابلاتها البحرية الممتدة من "مومباسا" في كينيا إلى "الزعفرانة" في مصر، السبت الماضي.

وذكر الموقع، أن التقييمات الأولية تشير إلى أن التأثيرات في خدمات الشركة، "عائدة لانقطاع الكابل البحري في محيط البحر الأحمر، ويبدو أن الكابلات الأخرى في المنطقة تأثّرت أيضًا".

وعقب الحادث نفت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها، وأكدت عدم استهدافها كابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر.

ورغم ذلك، فما زالت المخاوف قائمة، لا سيما مع تناقل تهديدات سابقة لعناصر في ميليشيا الحوثيين، بتخريب كابلات الاتصالات الدولية.