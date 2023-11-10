إسبانيا.. "العفو عن الانفصاليين" يقرّب سانشيز من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء

توصل حزب العمال الاشتراكي الإسباني إلى اتفاق مع حزب "معا من أجل كتالونيا" الانفصالي، يضمن لرئيسه بيدرو سانشيز تنصيبه رئيسا للوزراء لولاية جديدة، مقابل العفو الكامل عن جميع المتورطين في محاولة الانفصال سنة 2017.

وتقترب إسبانيا من الخروج من المأزق السياسي الذي سببته الانتخابات التشريعية في يوليو الماضي، وذلك بعد دعم حزب الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون لسانشيز، حسبما أشار الطرفان في بيانين للصحافة.

وتضمن الاتفاق المثير للجدل "قانون العفو" الذي يحصل بموجبه سانشيز على الأصوات السبعة للحزب، المعروف اختصارا باسم "جونتس"، في جلسة التنصيب المتوقعة الأسبوع المقبل.