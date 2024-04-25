الشرطة تخلي موقعا جامعيا في باريس خلال تجمع مؤيد للفلسطينيين

أخلت الشرطة الفرنسية، ليلة أمس الأربعاء، موقع اعتصام لعشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، وذلك في مدرج لجامعة "ساينس بو باريس"، المؤسسة المرموقة للتعليم العالي، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن رسالة لإدارة الجامعة قولها إن "نحو 60 طالبًا يشاركون في حملات لصالح القضية الفلسطينية احتلوا المدرج الموجود خارج الحرم الجامعي" مساء يوم أمس الأربعاء، موضحة أن "ذلك أسهم في خلق مناخ قوي من التوتر بين الطلاب والمدرسين والموظفين".

وأضافت أنه "بعد مناقشات مع إدارة معهد العلوم السياسية، وافق معظمهم على مغادرة المبنى"، لكن "مجموعة صغيرة من الطلاب رفضت ذلك، وتقرر أن تقوم الشرطة بإخلاء الموقع".

وأعربت إدارة الجامعة التي تعد حاضنة للنخب الفرنسية، عن "أسفها لأن المحاولات العديدة للحوار من أجل مغادرة المبنى بسلام لم تسمح بإيجاد طريقة أخرى للخروج من هذا الوضع".