الشرطة تخلي موقعا جامعيا في باريس خلال تجمع مؤيد للفلسطينيين
أخلت الشرطة الفرنسية، ليلة أمس الأربعاء، موقع اعتصام لعشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، وذلك في مدرج لجامعة "ساينس بو باريس"، المؤسسة المرموقة للتعليم العالي، وفق وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن رسالة لإدارة الجامعة قولها إن "نحو 60 طالبًا يشاركون في حملات لصالح القضية الفلسطينية احتلوا المدرج الموجود خارج الحرم الجامعي" مساء يوم أمس الأربعاء، موضحة أن "ذلك أسهم في خلق مناخ قوي من التوتر بين الطلاب والمدرسين والموظفين".
وأضافت أنه "بعد مناقشات مع إدارة معهد العلوم السياسية، وافق معظمهم على مغادرة المبنى"، لكن "مجموعة صغيرة من الطلاب رفضت ذلك، وتقرر أن تقوم الشرطة بإخلاء الموقع".
وأعربت إدارة الجامعة التي تعد حاضنة للنخب الفرنسية، عن "أسفها لأن المحاولات العديدة للحوار من أجل مغادرة المبنى بسلام لم تسمح بإيجاد طريقة أخرى للخروج من هذا الوضع".
من جانبها، قالت الشرطة إن نحو 10 خيام نصبت في باحة الحرم الجامعي، وفق "فرانس برس".
وأوضحت أنه عندما وصلت الشرطة "غادر 50 طالبًا المبنى بإرادتهم، وتم إجلاء 70 طالبًا بسلام".
ونظمت هذه التعبئة لجنة فلسطين في الجامعة، متهمة إدارتها بأنها "ترفض بعناد إجراء حوار حقيقي".
وتطالب اللجنة "بإدانة واضحة لتصرفات إسرائيل من قبل" الجامعة، و"وقفة احتجاجية/دقيقة صمت تخليدًا لذكرى الأبرياء الذين قتلتهم إسرائيل"، إلى جانب "وقف إجراءات تأديبية يفرضها جزءٌ من الإدارة بهدف ترهيب الطلاب".
من جهته، اعتبر اتحاد طلاب معهد العلوم السياسية في باريس أن قرار "إقحام الشرطة" يشكل "منعطفًا تسلطيًّا غير مسبوق".
وعلى صعيد متصل، شهدت الولايات المتحدة في كلٍّ من تكساس ونيويورك ونيو إنغلاند وكاليفورنيا، يوم أمس الأربعاء، مواجهات بين الشرطة وتحركات طلاب أمريكيين مؤيدين للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية مع حماس في قطاع غزة.