تزامنا مع يوم الأرض.. مظاهرات عبر العالم تطالب بوقف النار في غزة

شهد العديد من المدن الأوروبية مظاهرات بمناسبة ذكرى يوم الأرض، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومن أبرز تلك المدن والعواصم لندن وأمستردام وباريس وبرلين، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانطلقت في لندن مظاهرة حاشدة ندد المشاركون فيها باستمرار الحرب، واستهداف المدنيين في غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.