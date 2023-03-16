سعيا لـ"فصل جديد" في العلاقات .. رئيس كوريا الجنوبية يصل اليابان

وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إلى اليابان، اليوم الخميس، سعيًا لفتح "فصل جديد" في العلاقات بين البلدين، بعد ساعات فقط من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًّا بعيد المدى.

وسيلتقي يون، برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت لاحق الخميس، في أول قمة بين زعيمي البلدين منذ 12 عامًا.

وتأتي الزيارة التي تستمر يومين في أعقاب القرار المثير للجدل للرئيس الكوري بالسعي للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع التاريخي المتعلق بضحايا العمل القسري خلال الاحتلال الياباني (1910-1945).