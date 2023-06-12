طهران: نرحب باستئناف العلاقات مع القاهرة إذا رغبت بذلك
قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية،ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده ترحب بإعادة العلاقات مع مصر في حال رغبت الأخيرة بذلك.
وأضاف في مؤتمر صحفي، إنه "تم بالفعل الإعلان عن موقف واضح للحكومة والجهاز الدبلوماسي (الإيراني) وقد عرضت القيادة وجهات نظرها خلال الاجتماع مع سلطان عمان.. وإن العلاقات مع الدول الإسلامية في المنطقة من أولوياتنا".
وأوضح "بالنسبة لمصر، إذا كانت الحكومة المصرية ترغب في استئناف العلاقات مع إيران فإننا نرحب بذلك".
كانت الحكومة الإيرانية أعلنت نهاية مايو الماضي استعدادها لتعزيز العلاقات مع مصر، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي.
وحينذاك نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن جهرمي قوله: "الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي رحَّب، خلال لقاء مع سلطان عمان، بالوساطة العمانية لعودة العلاقات بين طهران والقاهرة، قائلًا: "نرحب بهذا الموقف وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد".