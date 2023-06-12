طهران: نرحب باستئناف العلاقات مع القاهرة إذا رغبت بذلك

قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية،ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده ترحب بإعادة العلاقات مع مصر في حال رغبت الأخيرة بذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي، إنه "تم بالفعل الإعلان عن موقف واضح للحكومة والجهاز الدبلوماسي (الإيراني) وقد عرضت القيادة وجهات نظرها خلال الاجتماع مع سلطان عمان.. وإن العلاقات مع الدول الإسلامية في المنطقة من أولوياتنا".

وأوضح "بالنسبة لمصر، إذا كانت الحكومة المصرية ترغب في استئناف العلاقات مع إيران فإننا نرحب بذلك".