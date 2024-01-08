تايوان.. شبح التدخلات الصينية يهيمن على الانتخابات الرئاسية

تسري مخاوف في تايوان، مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 13 يناير/كانون الثاني 2024، من تدخل الصين في العملية الديموقراطية؛ إذ رصدت السلطات في البلاد، بالونات صينية، وهي تمر فوق قاعدة جوية عسكرية كبيرة.

وذكر تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية، بأن مثل تلك التصرفات دفعت إلى الاعتقاد بأن الصين لا تراقب الانتخابات عن كثب فحسب وإنما تحاول التأثير عليها، حيث راقبت تلك البالونات تحركات مسؤولين سياسيين، أقاموا جولات للحصول على الأصوات.

يأتي ذلك، عقب أيام من خطاب الرئيس الصيني "شي جين بينج" بمناسبة العام الجديد، إذ أكد على حتمية "إعادة توحيد" تايوان مع الصين، سواء تم ذلك من خلال الحوار أو القوة العسكرية.

وتعتبر بكين، تايوان إقليما متمردا يجب دمجه مع أراضيها، على الرغم من وضع الجزيرة ككيان ديمقراطي يتمتع بحكم ذاتي، ويبلغ تعداد سكانه 24 مليون نسمة، ولم تكن يوما جزءا من الصين الشيوعية.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد وظفت بكين تكتيكات مختلفة، بما في ذلك التهديدات العسكرية، والترهيب الخطابي، والضغوط الاقتصادية، وحملات التضليل، لإيصال رسالة فحواها أن تايوان تواجه الاختيار بين "الحرب والسلام، والرخاء والانحدار"، وهي محاولة للتأثير على الانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن "الانتخابات التايوانية المقبلة تحمل وزنًا كبيرًا فيما يتعلق بالأمن الدولي، في ظل مقدرتها على تشكيل المشهد الجيوسياسي في منطقة تمثل مسرحا رئيسا لأي صدام مباشر محتمل بين القوتين العظميين، الولايات المتحدة والصين".

ويواجه المرشح الأبرز والأوفر حظا في الانتخابات "لاي تشينغ تي"، وهو نائب الرئيسة التايوانية الحالية وداعم قوي لسيادة بلاده، ويعارض إعادة توحيدها مع الصين، تنديدات مستمرة من بكين، وتعتبره "انفصاليًّا" و"مثيرًا للمشاكل".