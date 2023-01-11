ملك بريطانيا تشارلز الثالث يستعد لزيارة فرنسا

وتحظى الزيارة المرتقبة للملك البريطاني باهتمام وتقدير كبيرين من قبل باريس، وتنقل الصحيفة عن أحد مستشاري الرئاسة الفرنسية قوله: "إنها خطوة رمزية قويّة للغاية؛ لأنها ستكون أول زيارة رسمية لتشارلز الثالث، كما تأتي الزيارة قبل تتويج تشارلز ملكًا بصفة رسمية، مما يدل على أن فرنسا تمثل أولوية بالنسبة له".

وتنقل "لوباريزيان" عن أحد النواب بالبرلمان الفرنسي قوله، إنّ "هذه الزيارة هي فرصة لإظهار الارتباط القديم لبلده ببلدنا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي تعبّر عن استمرارية الأسرة؛ لأن إليزابيث الثانية كانت فرنسية ومتحدثة بالفرنسية".

ومن المنتظر عقد قمة فرنسية بريطانية في فرنسا قبل زيارة الدولة في مارس / آذار المقبل بين ممثلين عن المديرين التنفيذيين للبلدين، ومن القضايا الساخنة التي سيتم طرحها قضية المهاجرين والأمن في القناة الحدودية بين البلدين ومشاكل الصيد، إضافة إلى ملف أوكرانيا والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "لوباريزيان"، إلى أنّ السفارة البريطانية في فرنسا لم ترغب في تأكيد موعد الزيارة قبل العودة إلى قصر باكنغهام لإضفاء أي طابع رسمي عليها.