نسيب الملك تشارلز وعراب الأمير وليام.. من هو قسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان؟
توفي قسطنطين الثاني، الملك السابق والأخير لليونان، في مستشفى خاص في أثينا ، حسبما أعلن أطباؤه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن عمر 82 عاما.
أكد العاملون في مستشفى هيغيا الخاص في أثينا لوكالة أسوشيتيد برس أن قسطنطين قد توفي بعد العلاج في وحدة العناية المركزة ولكن لم يكن لديهم مزيد من التفاصيل في انتظار إعلان رسمي.
عندما اعتلى العرش بصفته قسطنطين الثاني عن عمر يناهز 23 عامًا في عام 1964 ، كان الملك الشاب ، الذي كان قد حقق المجد بالفعل باعتباره حائزًا على الميدالية الذهبية الأولمبية في الإبحار ، يتمتع بشعبية كبيرة. بحلول العام التالي ، أهدر الكثير من هذا الدعم بمشاركته النشطة في المكائد التي أسقطت حكومة اتحاد الوسط المنتخبة شعبياً برئاسة رئيس الوزراء جورج باباندريو.
هذه الحادثة ، التي لا تزال تُعرف على نطاق واسع في اليونان باسم "الردة" ، أو الانشقاق عن الحزب الحاكم للعديد من المشرعين ، زعزعت استقرار النظام الدستوري وأدت في عام 1967 إلى انقلاب عسكري. في النهاية اشتبك قسطنطين مع الحكام العسكريين وأجبر على النفي. ألغت الديكتاتورية النظام الملكي في عام 1973 بينما حطم استفتاء بعد استعادة الديمقراطية في عام 1974 أي آمال كانت لدى قسطنطين للحكم مرة أخرى.
في العقود التالية تم تقليص حضور قسطنطين الثاني إلى زيارات عابرة لليونان فقط والتي أثارت عاصفة سياسية وإعلامية في كل مرة ، وتمكن في سنواته الأخيرة من الاستقرار مرة أخرى في وطنه.
ولد قسطنطين في 2 يونيو 1940 في أثينا ، للأمير بول، الأخ الأصغر للملك جورج الثاني ووريث العرش المفترض ، والأميرة فيديريكا من هانوفر. شقيقته الكبرى صوفيا هي زوجة الملك السابق خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا، وقسطنطين الثاني هو نسيب للملك تشارلز الثالث لجهة أبيه وعرّاب الأمير وليام.
كانت الأسرة، التي حكمت اليونان منذ عام 1863 باستثناء فترة فاصلة جمهوريّة دامت 12 عامًا بين 1922-1935 ، تنحدر من الأمير كريستيان ، الذي أصبح لاحقًا كريستيان التاسع ملك الدنمارك ، من عائلة شليسفيغ-هولشتاين-سوندربورغ-جلوكسبورغ الدنماركية. الأسرة الحاكمة.
قبل عيد ميلاد قسطنطين الأول ، أُجبرت العائلة المالكة على الفرار من اليونان أثناء الغزو الألماني في الحرب العالمية الثانية ، والانتقال إلى الإسكندرية في مصر وجنوب إفريقيا والعودة إلى الإسكندرية. عاد الملك جورج الثاني إلى اليونان في عام 1946 ، بعد استفتاء متنازع عليه ، لكنه توفي بعد بضعة أشهر ، مما جعل قسطنطين وريثًا للملك بول الأول.
تلقى قسطنطين تعليمه في مدرسة داخلية ثم حضر جميع الأكاديميات العسكرية الثلاث بالإضافة إلى فصول كلية الحقوق في أثينا استعدادًا لدوره المستقبلي. كما شارك في رياضات مختلفة ، منها الإبحار والكاراتيه ، حيث كان يحمل الحزام الأسود.
في عام 1960 ، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا ، فاز مع اثنين من البحارة اليونانيين الآخرين بميدالية ذهبية في فئة التنين - لم تعد الآن فئة أولمبية - في أولمبياد روما. بينما كان لا يزال أميراً ، انتخب قسطنطين عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية عام 1963 ، وأصبح عضواً فخرياً مدى الحياة عام 1974.
توفي الملك بول الأول بمرض السرطان في 6 مارس 1964 وخلفه قسطنطين بعد أسابيع من انتصار حزب اتحاد الوسط على المحافظين بنسبة 53٪ من الأصوات.
كان لرئيس الوزراء ، جورج باباندريو ، وقسطنطين في البداية علاقة وثيقة للغاية ، لكنها سرعان ما توترت بسبب إصرار قسطنطين على أن السيطرة على القوات المسلحة كانت من اختصاص الملك.
وتوالت الأحداث بعد ذلك إلى حد ترتيب قسطنطين الثاني انقلابا عسكريا لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مضادة لباباندريو.
في 13 ديسمبر 1967 سافر وعائلته إلى مدينة كافالا الشمالية بنية تشكيل حكومة هناك. انهار الانقلاب المضاد، الذي تمت إدارته بشكل سيئ، واضطر قسطنطين الثاني إلى الفرار إلى روما في اليوم التالي، ولم يكن يعرف حينها أنه لن يعود أبدا لوطنه كملك حاكم.