نسيب الملك تشارلز وعراب الأمير وليام.. من هو قسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان؟

توفي قسطنطين الثاني، الملك السابق والأخير لليونان، في مستشفى خاص في أثينا ، حسبما أعلن أطباؤه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن عمر 82 عاما.

أكد العاملون في مستشفى هيغيا الخاص في أثينا لوكالة أسوشيتيد برس أن قسطنطين قد توفي بعد العلاج في وحدة العناية المركزة ولكن لم يكن لديهم مزيد من التفاصيل في انتظار إعلان رسمي.

عندما اعتلى العرش بصفته قسطنطين الثاني عن عمر يناهز 23 عامًا في عام 1964 ، كان الملك الشاب ، الذي كان قد حقق المجد بالفعل باعتباره حائزًا على الميدالية الذهبية الأولمبية في الإبحار ، يتمتع بشعبية كبيرة. بحلول العام التالي ، أهدر الكثير من هذا الدعم بمشاركته النشطة في المكائد التي أسقطت حكومة اتحاد الوسط المنتخبة شعبياً برئاسة رئيس الوزراء جورج باباندريو.