أذربيجان تشترط على أرمينيا تعديل دستورها للتوقيع على معاهدة سلام
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن معاهدة السلام بين باكو ويريفان سيتم توقيعها عندما تعدل أرمينيا دستورها وتلغي منه مطالباتها الإقليمية بأراض أذربيجانية.
واعتبر الرئيس الأذربيجاني أن "السلام قد حلّ بالفعل بين أذربيجان وأرمينيا، وأصبح أمرا واقعا، وهناك وضع سلمي على حدود البلدين منذ عدة أشهر، وذلك بعدما استعادت بلاده إقليم ناغورنو كارباخ وفرضت سيادتها عليه".
وقال خلال استقباله في باكو الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، "هناك سلام فعلي بين أذربيجان وأرمينيا، وقد ساد الوضع السلمي على حدود البلدين لعدة أشهر، ومع ذلك، من أجل استكمال هذه العملية بشكل منطقي، من الضروري التوقيع على معاهدة سلام ووضع حد لهذه العملية".
لكن "علييف" أشار إلى ضرورة إنهاء مطالبات أرمينيا بأراض إقليمية أذربيجانية، وهذا يقتضي تعديل دستورها.
وكان رئيس الوزراء الأرمني الذي خسرت بلاده الحرب أمام الجيش الأذربيجاني العام 2020 وخريف العام 2023، قد طالب علييف بتوقيع معاهدة عدم اعتداء بين البلدين، ريثما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام.
واستعادت أذربيجان الخريف الماضي إقليم ناغونو كاراباخ الذي تقطنه أكثرية أرمنية كانت سيطرت على الإقليم بدعم أرمينيا منذ العام 1994.