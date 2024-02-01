أذربيجان تشترط على أرمينيا تعديل دستورها للتوقيع على معاهدة سلام

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن معاهدة السلام بين باكو ويريفان سيتم توقيعها عندما تعدل أرمينيا دستورها وتلغي منه مطالباتها الإقليمية بأراض أذربيجانية.

واعتبر الرئيس الأذربيجاني أن "السلام قد حلّ بالفعل بين أذربيجان وأرمينيا، وأصبح أمرا واقعا، وهناك وضع سلمي على حدود البلدين منذ عدة أشهر، وذلك بعدما استعادت بلاده إقليم ناغورنو كارباخ وفرضت سيادتها عليه".

وقال خلال استقباله في باكو الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، "هناك سلام فعلي بين أذربيجان وأرمينيا، وقد ساد الوضع السلمي على حدود البلدين لعدة أشهر، ومع ذلك، من أجل استكمال هذه العملية بشكل منطقي، من الضروري التوقيع على معاهدة سلام ووضع حد لهذه العملية".