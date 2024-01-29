أرمينيا تدعو أذربيجان لاتفاقية "عدم الاعتداء"

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن بلاده دعت أذربيجان إلى التوقيع على اتفاق "عدم الاعتداء"، إذا تأخر التوقيع على معاهدة السلام الدائم بين البلدين.

وأضاف: "اقترحنا على أذربيجان تنفيذ نزع السلاح على الحدود، وكذلك آلية للحد من الأسلحة المتبادلة وتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء، إذا تبين أن التوقيع على معاهدة السلام سيستغرق وقتا أطول من المتوقع".

وأكد باشينيان في خطاب بمناسبة يوم الجيش، أن أرمينيا "ملتزمة بأجندة السلام ولن تحيد عنها".