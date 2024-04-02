بسبب هاواي.. نائب أمريكي يقترح الانسحاب من "الناتو"

دعا نائب أمريكي جمهوري إلى انسحاب بلاده من حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ ما أعاد إلى الواجهة دعوات مماثلة كان قد أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يخوض منافسة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاءت دعوة عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، تعليقا على مادة لشبكة "سي إن إن" تحتوي على تعليق لرئيس مركز أبحاث منتدى المحيط الهادئ ديفيد سانتورو بأن ولاية هاواي غير مشمولة في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المادة 5 المتعلقة بالدفاع الجماعي.

وقال ماسي في منشوره "إن اتفاق الناتو لا يؤثر على [ولاية] هاواي. ويقول بعض الخبراء إن ذلك يحتاج إلى التغيير. وأنا أقول دعونا ننسحب من الولايات الـ 49 الأخرى".