ماكرون: الهجوم على أطفال في أنسي "عمل جبان"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الهجوم بسكين على مجموعة من الأطفال في متنزه بمدينة أنسي الواقعة في جبال الألب "عمل جبان بحق".

وأضاف في تغريدة على تويتر، "طفلان وشخص بالغ بين الحياة والموت. الأمة في حالة صدمة".