هجوم بسكين يستهدف أطفالاً في مدينة أنسي الفرنسية (فيديو)
هاجم شخص بسكين، اليوم الخميس، مجموعة من الأطفال في مدينة أنسي الفرنسية، محدثاً 9 إصابات منهم 8 أطفال، بحسب مصادر أمنية.
وذكرت المصادر أن أعمار الأطفال المصابين تبلغ أعمارهم حوالي 3 سنوات تعرضوا للهجوم في الصباح الباكر وأن حالة 3 منهم حرجة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة عبر تويتر، إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".
وأفادت قناة "بي.أف.أم" التلفزيونية الفرنسية بأن الهجوم وقع في متنزه وأن المهاجم طالب لجوء سوري.
وعلقت الشرطة الفرنسية لاحقاً على تلك الأنباء قائلة إن المتهم مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا.