هجوم بسكين يستهدف أطفالاً في مدينة أنسي الفرنسية (فيديو)

هاجم شخص بسكين، اليوم الخميس، مجموعة من الأطفال في مدينة أنسي الفرنسية، محدثاً 9 إصابات منهم 8 أطفال، بحسب مصادر أمنية.

وذكرت المصادر أن أعمار الأطفال المصابين تبلغ أعمارهم حوالي 3 سنوات تعرضوا للهجوم في الصباح الباكر وأن حالة 3 منهم حرجة.