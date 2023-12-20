محكمة بكولورادو: ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية

أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية، الثلاثاء، قرارا يقضي بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وسارع المتحدّث باسم حملة ترامب إلى التنديد بالقرار، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.

وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى "أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة".

وأضافت أنّه "نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".

وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من كانون الثاني/يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.

وندّد المتحدّث باسم ترامب بقرار المحكمة "المناهض للديموقراطية"، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".