ترامب يتوقع فرار الناس من أمريكا إذا فاز بالرئاسة

في تجمع حاشد بولاية نيو هامبشاير، اتُهم دونالد ترامب بتقليد أدولف هتلر بعد تصريحاته المثيرة حول المهاجرين.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية فإن كلمات ترامب أثارت جدلاً واسعاً بعد أن اتهم المهاجرين بـ "تسميم دماء البلاد"، مشيراً إلى أنهم يشكلون تهديداً للأمن والاستقرار.

وفي إطار حملته الانتخابية المحتملة لعام 2024، قال ترامب إنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة، مع توقعه أن يترك بعض الأميركيين البلاد إذا أعيد انتخابه.. وأشار إلى أنه سيفرض فحصًا أيديولوجيًا قويًا على المهاجرين غير النظاميين، مهدداً بالتشديد على حظر السفر وتوسيعه.

بينما ردت حملة الرئيس جو بايدن بشكل قوي، معتبرة تصريحات ترامب تقليدًا لهتلر بطريقة استفزازية.. وفي السياق نفسه، أعلن ترامب أن الناس ستغادر الولايات المتحدة إذا أعيد انتخابه، مما أثار تساؤلات حول سياساته المحتملة في حال عودته للرئاسة.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد فرض حظر السفر إلى أمريكا من عدة دول خلال فترة رئاسته، ولكن قرار إلغائه تم بوساطة الرئيس جو بايدن في أول أيام توليه المنصب.

بينما يظل ترامب مستمرًا في جمع أنصاره والتأكيد على سياسته المعادية للهجرة كجزء من حملته لإعادة "عظمة أميركا" في حال فوزه مجدداً.