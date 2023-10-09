اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في إسرائيل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة إكس، إن وزراء خارجية التكتل سيلتقون غدًا الثلاثاء، في اجتماع طارئ لبحث الوضع في إسرائيل والمنطقة.

وسوف يجتمع الوزراء لبحث ردود الفعل والخطوات التالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مراجعة جوانب المساعدات التنموية.