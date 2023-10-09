العراق طالب الاتحاد الأوروبي بموقف مساند لحقوق الشعب الفلسطيني

طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بممارسة دور حاسم لتطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق توماس سايلر، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وبحث السوداني مع السفير الأوروبي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بحسب البيان الرسمي.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، بحسب البيان "إلى وجوب مواجهة ظاهرة خطاب الكراهية الذي تصاعد مؤخرًا في بعض الدول الأوروبية والذي تمثل بالتجاوز على المقدسات وحرق المصحف الشريف، بما لا يبرره مفهوم حرية التعبير".

وأطلقت حركة حماس، السبت، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًّا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددًا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.