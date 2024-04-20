يموّله بيل غيتس.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من تداعيات مشروع "حجب الشمس"

ويهدف المشروع، الذي يتم الاشتغال عليه في "جامعة هارفارد"، إلى "حجب الشمس عبر رش ملايين الأطنان من غبار كربونات الكالسيوم في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، كمحاولة لتخفيف أشعة الشمس وتبريد الأرض".

ويدرس الباحثون إمكانية تبريد درجة حرارة الأرض من دون التسبب بحدوث تأثير عكسي على مسألة تغير المناخ.

ويعمل الباحثون على اختبار ما وصفوه بعملية "حقن السحب" فوق المحيطات بقطرات صغيرة لجعلها أكثر سطوعًا، عبر رش الغلاف الجوي الطبقي بملايين من رذاذ أو غبار الكبريتات الذي يحمله الهواء كواقٍ من الشمس، فيعكس البعض من أشعة الشمس والحرارة إلى الفضاء، ويحمي الأرض من تداعيات ارتفاع حرارة الطقس.

ووفق ما نقلته تقارير، فقد خصص بيل غيتس 300 ألف دولار للشركة المشرفة على مشروع "حقن السحب"، كما دعم مشروعًا تقوده "جامعة هارفارد" لرش كربونات الكالسيوم في الغلاف الجوي فوق السويد، لكن تم التخلي عن المشروع في مرحلة مبكرة بعد احتجاجات من السكان الأصليين.

ويركز معارضو الهندسة الجيولوجية على مشكلتين حيال المشروع، هما: مدى نجاح هذه التجارب، وفي حال نجاحها، خطورة وتداعيات ذلك.