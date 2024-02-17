الإكوادور تعدِل عن قرار إرسال أسلحة روسية إلى الولايات المتحدة

كشف السفير الروسي لدى الإكوادور فلاديمير سبرينشان أن كيتو ألغت قرار تصدير الأسلحة الروسية إلى الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال السفير، في تصريح صحفي: "عُقد يوم الجمعة اجتماع مع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، وتمت مناقشة العلاقات الثنائية الحالية بشكل تفصيلي، مع التأكيد على بعض التعقيدات التي نشأت بين البلدين في الأيام الأخيرة".

وأكد نوبوا، بحسب سبرينشان، أنه نظرا لوضع الإكوادور المحايد وعضويتها في الأمم المتحدة، فإن كيتو لا تستطيع تحمّل الانجرار إلى الصراع.

وأفاد الدبلوماسي بأن "موقف الإكوادور لا يتمثل بإرسال أسلحة وذخيرة إلى المناطق الساخنة، بل المساهمة في حل النزاعات سلميًّا من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان ذلك يعني أن الإكوادور لن تنقل المعدات الروسية إلى الولايات المتحدة، قال السفير: "نعم".

وأضاف الدبلوماسي: "سيُعلن ذلك رسميًا في بداية الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق، قال دانييل نوبوا إن بلاده ستنقل معدات روسية وأوكرانية قديمة إلى الولايات المتحدة، رغم موقف موسكو.

وكان الأمر يتعلّق باستبدال الأسلحة القديمة بأسلحة جديدة من الولايات المتحدة، بقيمة 200 مليون دولار.