نيوزويك: أوكرانيا تنجح في اختراق أجهزة وزارة الدفاع الروسية

ورغم أن وكالة الاستخبارات في كييف لم تشارك تفاصيل محددة حول المعلومات التي ورد أنها وصلت إليها خلال الاختراق الأخير، فإن التقرير ألمح إلى الوصول إلى أوامر وتقارير وتعليمات مختلفة ووثائق أخرى تم توزيعها بين أكثر من 2000 وحدة هيكلية في وزارة الدفاع الروسية.

وأكد التقرير، أن العمل في الفضاء الإلكتروني الروسي الذي يهدف إلى عرقلة وشل أنشطة وكالات إنفاذ القانون والمسؤولين في الدولة المعتدية المسؤولة عن الحرب ضد الشعب الأوكراني مُستمر.

ويأتي إعلان الاستخبارات الأوكرانية، وفق نيوزويك، بعد إعلانها بالمثل نجاحها، في الـ8 من شباط/ فبراير 2024، من تنفيذ هجوم إلكتروني قيل إنه أثر على نظام الطائرات دون طيار الروسية.

كما نفذ متخصصون في مجال الإنترنت عملية أدت إلى "فشل هائل" لبرنامج الطائرات دون طيار الروسي، ما يجعل "من المستحيل على الأرجح التحكم في الطائرات دون طيار من أجهزة التحكم عن بعد"، وفقًا للاستخبارات الأوكرانية.

هجمات إلكترونية متبادلة

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى استمرار كييف وموسكو بتنفيذ هجمات إلكترونية منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وفي الأشهر الأخيرة شهدت أوكرانيا انقطاع الاتصالات على الصعيد الوطني بعد أن تسلل قراصنة روس إلى شركة "كييفستار"، أكبر مزود للاتصالات في أوكرانيا، وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إن قراصنة الإنترنت التابعين لها قاموا بإسقاط "اتصالات خاصة" تستخدمها وزارة الدفاع الروسية.

واختتمت "نيوزويك" بالقول إنه لم يتم التحقق من صحة تقرير الاستخبارات الأوكرانية، وإنها قامت بمخاطبة وزارة الدفاع الروسية عن طريق البريد الإلكتروني لطلب التعليق؛ ولم تتلق ردًّا.