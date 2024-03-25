بعد هجوم موسكو.. فرنسا ترفع التأهب الأمني لأعلى مستوى

رفعت فرنسا حالة التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوى، بعد الهجوم الدموي الذي شهدته قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو والتي راح ضحيتها وفق آخر تحديث 137 شخصًا.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، الأحد، رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، عبر منصة "إكس" إثر اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه.

وقال: "نظرًا لإعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا، فقد قررنا رفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى" بعد خفضه إلى المستوى الثاني في مطلع العام.