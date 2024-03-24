"بوتين مصدوم".. عملية داعش في العمق الروسي بسبب ثأر قديم

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات مصدومًا من مذبحة موسكو التي جاءت بعد أيام من انتخابه، وذلك وسط تحديات خلّفها التفجير الدامي الذي أقلق الكرملين، تزامنًا مع تحليل لخبراء كشفوا فيه عن أن العملية جاءت كثأر كان قديمًا لدى داعش ضد روسيا التي استهدفت عناصر التنظيم في مواقع متفرقة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته إلى أن الرئيس الروسي بات مصدومًا من العملية الإرهابية الضخمة التي طالت ضواحي موسكو وأن الأمر استغرق أكثر من 19 ساعة حتى يخرج لمخاطبة الأمة حول هذا الهجوم.

وفشل جهاز بوتين الأمني في منع المذبحة الأكثر دموية في تاريخ روسيا منذ عقدين من الزمن، ويعد هذا هو بداية القلق الذي خيّم على صدر الكرملين منذ إعلان نبأ العملية الإرهابية الضخمة والتي راح ضحيتها وفق آخر تحديث 137 شخصًا.

والتحدي الثاني الذي من المحتمل أن يثير حفيظة المواطنين الروس وخصوم بوتين، هو أن تؤدي حقيقة تجاهل الأخير لتحذير الولايات المتحدة بشأن هجوم إرهابي محتمل إلى تعميق الشكوك حول طريقة إدارته للبلاد واتخاذه القرارات التي تحمي شعبه بحسب مراقبين، وذلك على الرغم من نفي موسكو تلقيها من الولايات المتحدة أي "معلومات محددة" قبل الهجوم الذي استهدفها.