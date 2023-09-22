نتنياهو من الأمم المتحدة: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن بلاده على أعتاب اتفاق سلام تاريخي مع السعودية، مضيفًا أن مثل هذا الاتفاق يجب ألا يكون مرهونًا بموافقة الفلسطينيين.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل تقترب من التوصل إلى السلام مع السعودية، وأن هذا السلام "سيخلق شرق أوسط جديدًا".
وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أضاف نتنياهو: "الاتفاق مع السعودية سيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة".
وأشار إلى أن السلام مع الدول العربية سيُثمر عنه احتمالات للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، وزاد بالقول: "أتطلع إلى السلام مع الفلسطينيين".
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية، مضيفًا: "إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح المشتركة مما سيسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقًا، وحول ذلك فإن اتفاقات إبراهام فتحت الباب أمام حقبة تاريخية من السلام".
وحول الممر الواصل بين الهند وأوروبا قال نتنياهو إنه سيشكل تحولاً جذريًا وتاريخيًا.
واتهم نتنياهو في كلمته إيران بانتهاك الاتفاق النووي بدون فرض أي عقوبات عليها، وقال: "إيران ستعمل على تقويض السلام، كما أنها تنتهك الصفقة النووية، ولكن لم يفرض عليها عقوبات".
وأضاف كما أنها (إيران) تواصل تهديد الملاحة البحرية، وتمارس الابتزاز.
وأشار إلى أن المسيَّرات الإيرانية تواصل تهديد إسرائيل، والدول العربية المجاورة.