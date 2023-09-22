نتنياهو من الأمم المتحدة: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن بلاده على أعتاب اتفاق سلام تاريخي مع السعودية، مضيفًا أن مثل هذا الاتفاق يجب ألا يكون مرهونًا بموافقة الفلسطينيين.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تقترب من التوصل إلى السلام مع السعودية، وأن هذا السلام "سيخلق شرق أوسط جديدًا".

وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أضاف نتنياهو: "الاتفاق مع السعودية سيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة".

وأشار إلى أن السلام مع الدول العربية سيُثمر عنه احتمالات للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، وزاد بالقول: "أتطلع إلى السلام مع الفلسطينيين".