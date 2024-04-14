إيران تتوعد بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على الضربات الأخيرة

وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري للتلفزيون الرسمي "ردنا سيكون أكبر بكثير من العمل العسكري الليلة الماضية إذا ردت إسرائيل على إيران".

وأضاف أن طهران حذرت واشنطن من خلال سويسرا من أن أي دعم للرد الإسرائيلي سيؤدي إلى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا "عملياتنا انتهت ولا نية لدينا لمواصلتها".

وقال إن الهجوم أسفر عن نجاح ضرب قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين.

ومن جانبه علق قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بأن طهران بدأت معادلة جديدة ستضاهي فيها أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو أصولها أو مسؤوليها أو مواطنيها بهجمات انطلاقًا من أراضيها.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء السبت، في أول هجوم مباشر تشنّه على إسرائيل في ضربة فاقمت المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.

وجاء الهجوم ردًّا على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية في الأول من أبريل/ نيسان الجاري وأسفرت عن مقتل سبعة من الحرس الثوري.