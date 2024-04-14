ماذا قال خامئني في أول تعليق بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل؟
ذكر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تدوينة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي وقع مساء أمس أن "الكيان الخبيث" وفق تعبيره، يجب أن يعاقب، في إشارة إلى إسرائيل.
وأرفق خامنئي في تدوينته مقطع فيديو لخطاب سابق له قال فيه: "عندما يهاجم الكيان الصهيوني قنصليّة إيران في سوريا، فإن ذلك يوازي مهاجمة أراضينا. أخطأ الكيان الخبيث، ويجب أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".
والسبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.
ويأتي الهجوم الإيراني، ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع أبريل الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.