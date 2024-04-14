ماذا قال خامئني في أول تعليق بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

ذكر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تدوينة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي وقع مساء أمس أن "الكيان الخبيث" وفق تعبيره، يجب أن يعاقب، في إشارة إلى إسرائيل.

وأرفق خامنئي في تدوينته مقطع فيديو لخطاب سابق له قال فيه: "عندما يهاجم الكيان الصهيوني قنصليّة إيران في سوريا، فإن ذلك يوازي مهاجمة أراضينا. أخطأ الكيان الخبيث، ويجب أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".